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15:33 (мск), источник: Калининград.Ru

Машков: Делаем всё, чтобы не допустить затопления Калининграда

Все коммунальные службы работают в круглосуточном режиме и занимаются откачкой воды и прочисткой ливневых систем. Об этом рассказал и.о. главы комитета городского хозяйства Владимир Машков во время рабочего выезда в воскресенье, 29 октября.

Источник: Калининград.Ru

— Погода немного улучшилась, но есть неблагоприятные прогнозы по ветру. Все службы круглосуточно работают. Мы делаем всё, чтобы не допустить затопления города. Но многие проблемы с реками нужно решать системно, — сказал Машков.

По его словам, необходимо увеличивать финансирование на содержание рек и ручьёв Калининграда, чтобы расширять русла и не допускать подтоплений в дальнейшем. Соответствующие предложения направят в правительство региона.

Как отметил Машков, за сутки в городе выпало 29 миллиметров осадков. Для объявление чрезвычайной ситуации необходимо, чтобы этот показатель дошёл до 50 миллиметров. Сейчас подтопления сохраняются на нескольких улицах, но самые серьёзные последствия уже удалось ликвидировать.

В субботу, 28 октября, в Калининграде затопило 30 участков проезжей части и несколько десятков подвалов в жилых домах. Пользователи сообщали о потопах в разных районах города.

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