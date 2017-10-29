Машков: Делаем всё, чтобы не допустить затопления Калининграда

— Погода немного улучшилась, но есть неблагоприятные прогнозы по ветру. Все службы круглосуточно работают. Мы делаем всё, чтобы не допустить затопления города. Но многие проблемы с реками нужно решать системно, — сказал Машков.
По его словам, необходимо увеличивать финансирование на содержание рек и ручьёв Калининграда, чтобы расширять русла и не допускать подтоплений в дальнейшем. Соответствующие предложения направят в правительство региона.
Как отметил Машков, за сутки в городе выпало 29 миллиметров осадков. Для объявление чрезвычайной ситуации необходимо, чтобы этот показатель дошёл до 50 миллиметров. Сейчас подтопления сохраняются на нескольких улицах, но самые серьёзные последствия уже удалось ликвидировать.
В субботу, 28 октября, в Калининграде затопило 30 участков проезжей части и несколько десятков подвалов в жилых домах. Пользователи сообщали о потопах в разных районах города.