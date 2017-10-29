Пропавший по пути на работу 40-летний пермяк нашёлся
Родные сообщили, что мужчина жив и здоров.
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Родные сообщили, что мужчина жив и здоров.
Житель Перми, который пропал несколько дней назад по пути на работу, нашёлся.
«Константина нашли! Жив, слава богу!» — сообщили родные 40-летнего мужчины.
Напомним, пермяк пропал утром 26 октября: он вышел из дома в микрорайоне Парковый на работу, но на предприятии так и не появился.