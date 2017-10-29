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16:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавший по пути на работу 40-летний пермяк нашёлся

Родные сообщили, что мужчина жив и здоров.

Житель Перми, который пропал несколько дней назад по пути на работу, нашёлся.

«Константина нашли! Жив, слава богу!» — сообщили родные 40-летнего мужчины.

Напомним, пермяк пропал утром 26 октября: он вышел из дома в микрорайоне Парковый на работу, но на предприятии так и не появился.

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