Ростуризм предупредил путешественников об урагане в Германии

Источник: AP 2017

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности, по возможности оставаться дома, не посещать лесные и парковые зоны, остерегаться непрочно закрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Гамбург, Германия | Источник: AP 2017

Кроме того, ведомство призывает туроператоров, реализующих туры в Германию и Чехию, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной климатической обстановке.

По сообщению пожарной службы Берлина, на Германию обрушился ураган «Герварт», в связи с чем в столице страны введен режим ЧС. По информации СМИ, ураган затронул некоторые районы Чехии.

Прага, Чехия | Источник: AP 2017