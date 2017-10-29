Ростуризм предупредил путешественников об урагане в Германии
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Ростуризм рекомендует россиянам, которые находятся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Ростуризм рекомендует россиянам, которые находятся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности
«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности, по возможности оставаться дома, не посещать лесные и парковые зоны, остерегаться непрочно закрепленных конструкций», — говорится в сообщении.
По сообщению пожарной службы Берлина, на Германию обрушился ураган «Герварт», в связи с чем в столице страны введен режим ЧС. По информации СМИ, ураган затронул некоторые районы Чехии.
Движение железнодорожного транспорта ограничено в Берлине и еще нескольких федеральных землях (Нижняя Саксония,