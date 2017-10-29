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16:16 (мск), источник: Интерфакс

Ростуризм предупредил путешественников об урагане в Германии

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Ростуризм рекомендует россиянам, которые находятся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности из-за режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного в связи с ураганом «Герварт», сообщается в воскресенье на сайте ведомства.

Источник: AP 2017

«Ростуризм рекомендует российским туристам, находящимся на территории Германии и Чехии, соблюдать меры личной безопасности, по возможности оставаться дома, не посещать лесные и парковые зоны, остерегаться непрочно закрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Гамбург, Германия | Источник: AP 2017
Кроме того, ведомство призывает туроператоров, реализующих туры в Германию и Чехию, предупреждать своих клиентов о неблагоприятной климатической обстановке.

По сообщению пожарной службы Берлина, на Германию обрушился ураган «Герварт», в связи с чем в столице страны введен режим ЧС. По информации СМИ, ураган затронул некоторые районы Чехии.

Прага, Чехия | Источник: AP 2017

Движение железнодорожного транспорта ограничено в Берлине и еще нескольких федеральных землях (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия). Перебои с электричеством из-за шквалистого ветра и упавших деревьев наблюдаются в некоторых районах обеих стран. Автомобильные трассы перекрыты.

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