Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
В Крыму прокомментировали предложение Собчак о референдуме
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
«Нас ждет резервация» — украинец рассказал о будущем страны
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12100 лет Октябрьской революции
20:09 (мск), источник: Клопс.ru

В калининградском зоопарке потоками воды снесло часть забора

В Калининграде в зоопарке ручей парковый, переполнившись дождевой водой, снёс часть внешнего ограждения. Об этом сообщила директор МАУК «Калининградский зоопарк» Светлана Соколова на своей странице в Facebook.

«Хляби небесные разверзлись, и бурные потоки ручья Паркового, в обычные времена спокойного и тихого, снесли у нас в зоопарке участок забора», — пишет Соколова.

По словам директора зоопарка, приходится обеспечивать круглосуточную охрану места пролома, чтобы не допустить на территорию бродячих собак. Ограждение восстановят после того, как спадёт вода, уточнила Соколова.

В целом из-за потопа, накрывшего Калининград в эти выходные, животные в зоопарке не пострадали. Несмотря на то, что погода в областном центре не располагает к прогулкам, посетители в зоопарке всё-таки есть. Экскурсия для знакомства с ночным образом жизни животных в воскресенье, 29 октября также остаётся в программе зоопарка.

В субботу, 28 октября, улицы Калининграда затопило потоками воды. Из-за продолжительного дождя ливневая канализация не справилась с нагрузками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро
Госдума предложила приравнять венчание к официальному браку
Около Шпицбергена нашли обломки российского вертолета Ми-8
Саакашвили призвал к досрочным выборам президента Украины
«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит» в матче РФПЛ
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
В Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии
Собчак высказалась о роли Сталина в истории страны
В Североморске нашли мертвыми военного и его семью
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь