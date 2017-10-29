В калининградском зоопарке потоками воды снесло часть забора

«Хляби небесные разверзлись, и бурные потоки ручья Паркового, в обычные времена спокойного и тихого, снесли у нас в зоопарке участок забора», — пишет Соколова.
По словам директора зоопарка, приходится обеспечивать круглосуточную охрану места пролома, чтобы не допустить на территорию бродячих собак. Ограждение восстановят после того, как спадёт вода, уточнила Соколова.
В целом из-за потопа, накрывшего Калининград в эти выходные, животные в зоопарке не пострадали. Несмотря на то, что погода в областном центре не располагает к прогулкам, посетители в зоопарке всё-таки есть. Экскурсия для знакомства с ночным образом жизни животных в воскресенье, 29 октября также остаётся в программе зоопарка.
В субботу, 28 октября, улицы Калининграда затопило потоками воды. Из-за продолжительного дождя ливневая канализация не справилась с нагрузками.