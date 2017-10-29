«Герварт» разбушевался: жертвы урагана есть в Польше, Чехии и Германии
Белорусы готовятся встретить ураган, который уже бушует в Восточной Европе.
Белорусы готовятся встретить ураган, который уже бушует в Восточной Европе.
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Власти Германии, Чехии и Польши сообщают о гибели людей в результате разгула стихии.
Сильный ураган обрушился на центральную и
Скорость ветра местами достигала 180 километров в час. Во многих районах ураган снес крыши с домов. Без электричества остались десятки тысяч семей. Во многих реках
В Праге закрыт для посетителей зоопарк, временно прекратила свою работу крупная международная выставка Designblok. В городе Мост ураган разрушил деревянную православную церковь. В семи краях республики объявлена чрезвычайная ситуация.
Обе жертвы смертельного урагана в Польше — водители автомобилей, на которые упали деревья. Один из пассажиров поврежденного авто находится в тяжелом состоянии.
В воскресенье в десяти воеводствах Польши действует предупреждение второй степени в связи с сильными ураганами. Больше всего вызовов спасатели получают в Нижнесилезском воеводстве — около 500 на данный момент, 200 — в Великопольским, 170 — в
Пожарная служба Берлина ввела режим чрезвычайной ситуации
Белорусские метеорологи объявили оранжевый уровень опасности на понедельник, 30 октября: порывы ветра будут достигать 15−22 метров в секунду.