«Герварт» разбушевался: жертвы урагана есть в Польше, Чехии и Германии

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Власти Германии, Чехии и Польши сообщают о гибели людей в результате разгула стихии.

Сильный ураган обрушился на центральную и северо-восточную часть Чехии ранним утром в воскресенье, пожилые мужчина и женщина погибли из-за упавших на них деревьев.

Скорость ветра местами достигала 180 километров в час. Во многих районах ураган снес крыши с домов. Без электричества остались десятки тысяч семей. Во многих реках из-за сильного дождя значительно повысился уровень воды.

В Праге закрыт для посетителей зоопарк, временно прекратила свою работу крупная международная выставка Designblok. В городе Мост ураган разрушил деревянную православную церковь. В семи краях республики объявлена чрезвычайная ситуация.

Обе жертвы смертельного урагана в Польше — водители автомобилей, на которые упали деревья. Один из пассажиров поврежденного авто находится в тяжелом состоянии.

В воскресенье в десяти воеводствах Польши действует предупреждение второй степени в связи с сильными ураганами. Больше всего вызовов спасатели получают в Нижнесилезском воеводстве — около 500 на данный момент, 200 — в Великопольским, 170 — в Западно-поморском. Основные проблемы, которые приходится решать спасателям — это поваленные деревья и подтопление зданий.

Из-за урагана «Герварт» в Берлине объявлен режим ЧС, частично прекращено железнодорожное сообщение. Ограничения затронули федеральные земли Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Мекленбург-Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия. В некоторых районах Германии из-за упавших деревьев прервано электроснабжение, перекрыты автострады.

Пожарная служба Берлина ввела режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды. На своей странице в Twitter служба сообщила, что с 4:00 до 7:00 по местному времени было проведено 100 операций. Также подняты по тревоге все отряды добровольной пожарной охраны.