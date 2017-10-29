Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Скрытые фишки в автомобилях, о которых мало кому известно
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Поляка выгнали с программы “Время покажет” за грубость украинке
СМИ: беспилотники РФ озадачили экспертов США
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
«Нас ждет резервация» — украинец рассказал о будущем страны
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12100 лет Октябрьской революции
20:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Спасатели предупредили о серьезном ухудшении погоды на Дону и Кубани

Два региона Юга ожидает значительное осложнение погодных условий. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра. Ливни ожидаются и в Краснодарском крае.

В Ростове и области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра. Об этом сообщает городское управление ГО И ЧС.

По данным ведомства, с 29 по 31 октября на территории донского региона ожидается комплекс метеорологических явлений: ветер до 28 метров в секунду, гроза, ливни и град. Возможен ветровой нагон воды на устьевом участке реки Дон.

Кроме того, возможны подтопления пониженных участков местности, затруднения в работе дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы линий электропередачи, повреждения крыш, падения деревьев и слабозакрепленных конструкций.

Жителям Ростовской области рекомендуют убрать с балконов вещи, при скачках электроэнергии обесточить приборы. Кроме того, водителей просят быть предельно внимательными на дороге.

В середине дня об ухудшение погоды объявили и спасатели Кубани. Региональное управление МЧС распространило срочное предупреждение об ухудшении погоды на Кубани.

Как сообщает пресс-служба ведомства, до конца воскресенья, а также весь понедельник в Краснодарском крае ожидаются обильные дожди, а также ливни с грозами. Также есть угроза, что на реках края произойдет резкий подъем уровней воды (местами с превышением неблагоприятных отметок). Спасатели призвали кубанцев быть начеку и в прибрежной зоне. В частности, экстренное предупреждение в связи с сильными волнами и сильным отбойным течением объявлено в Туапсе.

По данным МЧС, 30 октября в Туапсе ожидается высота волн 4−5 метров. В порту Туапсе ожидается сильный тягун — отбойное течение.

«В случае возникновения нагонных явлений необходимо вывести людей и технику с прибрежной зоны, судовладельцам принять необходимые меры по обеспечению безопасной стоянки судов, рыболовецкого оборудования», — говорится в сообщении сотрудников министерства.

Спасатели обоих регионов рекомендует соблюдать требования безопасности и не подвергать свою жизнь угрозам.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Получили и проверили жалобы». В челябинском поселке Рощино выбирают главу
Около Шпицбергена нашли обломки российского вертолета Ми-8
Саакашвили призвал к досрочным выборам президента Украины
«Локомотив» в гостях разгромил «Зенит» в матче РФПЛ
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
В Барселоне прошла массовая акция против независимости Каталонии
Собчак высказалась о роли Сталина в истории страны
В Североморске нашли мертвыми военного и его семью
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь