Спасатели предупредили о серьезном ухудшении погоды на Дону и Кубани

В Ростове и области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и шквалистого ветра. Об этом сообщает городское управление ГО И ЧС.

По данным ведомства, с 29 по 31 октября на территории донского региона ожидается комплекс метеорологических явлений: ветер до 28 метров в секунду, гроза, ливни и град. Возможен ветровой нагон воды на устьевом участке реки Дон.

Кроме того, возможны подтопления пониженных участков местности, затруднения в работе дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы линий электропередачи, повреждения крыш, падения деревьев и слабозакрепленных конструкций.

Жителям Ростовской области рекомендуют убрать с балконов вещи, при скачках электроэнергии обесточить приборы. Кроме того, водителей просят быть предельно внимательными на дороге.

В середине дня об ухудшение погоды объявили и спасатели Кубани. Региональное управление МЧС распространило срочное предупреждение об ухудшении погоды на Кубани.

Как сообщает пресс-служба ведомства, до конца воскресенья, а также весь понедельник в Краснодарском крае ожидаются обильные дожди, а также ливни с грозами. Также есть угроза, что на реках края произойдет резкий подъем уровней воды (местами с превышением неблагоприятных отметок). Спасатели призвали кубанцев быть начеку и в прибрежной зоне. В частности, экстренное предупреждение в связи с сильными волнами и сильным отбойным течением объявлено в Туапсе.

По данным МЧС, 30 октября в Туапсе ожидается высота волн 4−5 метров. В порту Туапсе ожидается сильный тягун — отбойное течение.

«В случае возникновения нагонных явлений необходимо вывести людей и технику с прибрежной зоны, судовладельцам принять необходимые меры по обеспечению безопасной стоянки судов, рыболовецкого оборудования», — говорится в сообщении сотрудников министерства.