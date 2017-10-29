Спасатели предупредили о серьезном ухудшении погоды на Дону и Кубани
Два региона Юга ожидает значительное осложнение погодных условий. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
Два региона Юга ожидает значительное осложнение погодных условий. В Ростовской области объявили штормовое предупреждение
В Ростове и области объявили штормовое предупреждение
По данным ведомства, с 29 по 31 октября на территории донского региона ожидается комплекс метеорологических явлений: ветер до 28 метров в секунду, гроза, ливни и град. Возможен ветровой нагон воды на устьевом участке реки Дон.
Кроме того, возможны подтопления пониженных участков местности, затруднения в работе
Жителям Ростовской области рекомендуют убрать с балконов вещи, при скачках электроэнергии обесточить приборы. Кроме того, водителей просят быть предельно внимательными на дороге.
В середине дня об ухудшение погоды объявили и спасатели Кубани. Региональное управление МЧС распространило срочное предупреждение об ухудшении погоды на Кубани.
Как сообщает
По данным МЧС, 30 октября в Туапсе ожидается высота волн 4−5 метров. В порту Туапсе ожидается сильный тягун — отбойное течение.
«В случае возникновения нагонных явлений необходимо вывести людей и технику с прибрежной зоны, судовладельцам принять необходимые меры по обеспечению безопасной стоянки судов, рыболовецкого оборудования», — говорится в сообщении сотрудников министерства.
Спасатели обоих регионов рекомендует соблюдать требования безопасности и не подвергать свою жизнь угрозам.