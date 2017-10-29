Под Черняховском рухнул немецкий мост
В пос. Угрюмово Калининградской области рухнул старый немецкий мост. Об этом калининградским «Вестям» сообщила 29 октября жительница посёлка Валентина Шуба.
В пос. Угрюмово Калининградской области рухнул старый немецкий мост. Об этом калининградским «Вестям» сообщила 29 октября жительница посёлка Валентина Шуба.
«Этот мост ведет через ручей, — рассказала пенсионерка. — Он уже три года аварийный, и к кому мы только не обращались за помощью. Две недели назад мы встречались с Булычевым (и.о. главы администрации Черняховского городского округа. — Прим. ред.), он пообещал в среду приехать, но мы его так и не дождались. А сегодня мост обвалился. Вот он лежит, а внизу всё бурлит!».
По словам женщины, отрезанным оказалась целая улица — улица Ветеранов.
«Мы не можем ни в магазин дойти, ни до автобусной остановки, — продолжила Валентина Шуба. — У нас действительна улица Ветеранов, потому что одни старики здесь живут. Человек 30. Муж сегодня весь в грязи вымазался, пока через ручей перелазил».