Под Черняховском рухнул немецкий мост

«Этот мост ведет через ручей, — рассказала пенсионерка. — Он уже три года аварийный, и к кому мы только не обращались за помощью. Две недели назад мы встречались с Булычевым (и.о. главы администрации Черняховского городского округа. — Прим. ред.), он пообещал в среду приехать, но мы его так и не дождались. А сегодня мост обвалился. Вот он лежит, а внизу всё бурлит!».