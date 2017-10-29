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18:49 (мск), источник: Интерфакс

В Североморске нашли мертвыми военного и его семью

Как сообщил источник «Интерфакса», по одной из версий, он убил жену с ребенком и после покончил с собой.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — В главной базе Северного флота — Североморске в одной из квартир обнаружена погибшая семья, сообщил «Интерфаксу» источник в следственных органах Мурманской области.

По предварительной информации, обнаружены тела мужчины, военнослужащего, его супруги и ребенка. Отрабатывается версия, что мужчина сначала застрелил родных, а затем покончил с собой.
Собеседник агентства "Интерфакс"

Он пояснил, что накануне глава семьи не вышел на службу.

«Будут отрабатываться все версии, — добавил источник. — Причины и обстоятельства выясняют военные следователи».

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