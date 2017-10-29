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20:02 (мск), источник: Новый Калининград

На ул. Вагоностроительной в Калининграде сгорел цех

В областном центре в воскресенье утром произошел крупный пожар, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Новый Калининград

Сообщение о пожаре поступило 6:51 утра. Горел кирпичный двухэтажный цех довоенной постройки размером 50×200 метров, расположенный на улице Вагоностроительной. Возгорание произошло в мастерских на первом этаже, огонь охватил 20 квадратных метров. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-1, ПСЧ-3, ПСЧ-4 и СПСЧ в составе 22 человек и 4 единиц техники.

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