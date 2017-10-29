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19:22 (мск), источник: РИА Новости

В США мужчина в костюме Санта-Клауса ранил трех человек на вечеринке

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мужчина в костюме Санта-Клауса открыл огонь на вечеринке по случаю Хеллоуина в американском городе Остин (округ Тревис, штат Техас), ранения получили три человека, сообщает издание My Statesman со ссылкой на полицию.

Двое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, состояние третьего оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Нападавший был задержан на месте. Ему оказывают медицинскую помощь, однако правоохранительные органы заявляют, что не применяли силу при задержании.

По данным следствия, мужчина был знаком с пострадавшими и пришел на вечеринку в числе гостей.

Мотивы преступления пока не уточняются.

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