В США мужчина в костюме Санта-Клауса ранил трех человек на вечеринке
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мужчина в костюме
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Мужчина в костюме
Двое пострадавших были доставлены в больницу в критическом состоянии, состояние третьего оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.
Нападавший был задержан на месте. Ему оказывают медицинскую помощь, однако правоохранительные органы заявляют, что не применяли силу при задержании.
Мотивы преступления пока не уточняются.