Под Оршей легковушка насмерть сбила женщину

29 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбил женщину под Оршей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

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Трагедия произошла около 18.30 примерно в километре от Орши (на автодороге Орша-Межево). Житель Орши 1958 года рождения на автомобиле «Форд Транзит» сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП. Личность погибшей пока не установлена.

По словам водителя, авария произошла буквально сразу после встречного разъезда, и он не успел отреагировать.