Под Оршей легковушка насмерть сбила женщину
Трагедия произошла около 18.30 примерно в километре от Орши (на автодороге Орша-Межево). Житель Орши 1958 года рождения на автомобиле «Форд Транзит» сбил
Трагедия произошла около 18.30 примерно в километре от Орши (на автодороге Орша-Межево). Житель Орши 1958 года рождения на автомобиле «Форд Транзит» сбил
29 октября, Витебск /Алена Тихонова — БЕЛТА/. Легковушка насмерть сбил женщину под Оршей, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Трагедия произошла около 18.30 примерно в километре от Орши (на автодороге Орша-Межево). Житель Орши 1958 года рождения на автомобиле «Форд Транзит» сбил
По словам водителя, авария произошла буквально сразу после встречного разъезда, и он не успел отреагировать.
ГАИ ищет свидетелей и очевидцев аварии. Правоохранители просят участников дорожного движения быть внимательными, особенно во время дождя и в темное время суток. Пешеходам следует помнить о фликерах, а водителям быть предельно сосредоточенными при встречных разъездах.