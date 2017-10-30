Под Воронежем в аварию попали сразу 5 легковых автомобилей
В 18:58 воскресенья, 29 октября 2017 года, на пульт МЧС сообщили о ДТП в Семилукском районе. Спасатели приняли участие в его ликвидации.
В 18:58 воскресенья, 29 октября 2017 года, на пульт МЧС сообщили о ДТП в Семилукском районе. Спасатели приняли участие в его ликвидации.
«На 210-м километре автодороги А-144, которая проходит через Семилукский район, столкнулись сразу пять легковушек», — отметили в МЧС.
По данным спасателей, обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.