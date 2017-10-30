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09:24 (мск), источник: Новости Воронежа

Под Воронежем в аварию попали сразу 5 легковых автомобилей

В 18:58 воскресенья, 29 октября 2017 года, на пульт МЧС сообщили о ДТП в Семилукском районе. Спасатели приняли участие в его ликвидации.

Источник: Новости Воронежа

«На 210-м километре автодороги А-144, которая проходит через Семилукский район, столкнулись сразу пять легковушек», — отметили в МЧС.

По данным спасателей, обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии устанавливают полицейские.

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