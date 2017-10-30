В Китае опровергли версию, что модель из РФ умерла от переутомления
В китайском модельном агентстве, где работала 14-летняя россиянка из Перми, отрицает информацию, что девушка скончалась в результате переработки, сообщает ТАСС.
В китайском модельном агентстве, где работала 14-летняя россиянка из Перми, отрицает информацию, что девушка скончалась в результате переработки, сообщает ТАСС.
Напомним, российская модель скончалась в одной из больниц Шанхая. Девушка работала в Китае по трехмесячному контракту и принимала участие в показе модной коллекции. В среду она почувствовала себя плохо и была госпитализирована, однако врачи не смогли спасти девушку. Ранее сообщалось, что россиянка могла болеть менингитом, однако в СМИ появилась информация, что она работала по 13 часов в сутки.
Это опровергли в модельном агентстве, где работала россиянка. По данным генерального директора компании ESEE Model Management Чжэн И, девушка работала по восьмичасовому графику и умерла уже после Шанхайской недели моды, завершившейся 18 октября.
По факту гибели российской модели управление Следственного комитета по Пермскому краю проводит доследственную проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего.