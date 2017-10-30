В Китае опровергли версию, что модель из РФ умерла от переутомления

Напомним, российская модель скончалась в одной из больниц Шанхая. Девушка работала в Китае по трехмесячному контракту и принимала участие в показе модной коллекции. В среду она почувствовала себя плохо и была госпитализирована, однако врачи не смогли спасти девушку. Ранее сообщалось, что россиянка могла болеть менингитом, однако в СМИ появилась информация, что она работала по 13 часов в сутки.