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07:14 (мск), источник: PROUFU.ru

Бывший игрок «Салавата Юлаева», а ныне известный судья КХЛ найден с пробитой головой

Странная история произошла в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Водитель автобуса, который доставляет пассажиров до самолета, обнаружил в салоне хоккейного судью Павла Комарова, лежащего без сознания с пробитой головой.

Как сообщает «Московский комсомолец», арбитр лежал на животе на задней площадке, вся голова была в крови. К тому моменту самолет, на котором он должен был отбыть в Нижний Новгород, уже улетел.

Жена пострадавшего не понимает, почему ее мужа не искали, когда он не сел в самолет, и почему его багаж так и остался в Москве, хотя по логике он должен был улететь.

«Получается, что сумку сняли с рейса», — отметила Екатерина Комарова.

Пару дней назад судья отработал на матче КХЛ между рижским «Динамо» и омским «Авангардом». Игра завершилась неожиданным результатом (1:0 в пользу «Динамо»), но каких-то весомых претензий к работе арбитра не было. Да и вообще, на протяжении всего нынешнего сезона каких-либо громких судейских скандалов, связанных с именем Павла Комарова, не случалось.

На настоящий момент известно, что врачи уверены в невозможности получения такой травмы судьей самостоятельно при падении. Скорее всего, пострадавшему был нанесен удар тупым предметом сверху по голове. Он госпитализирован.

КХЛ уже объявила, что в ближайшие несколько месяцев Павел Комаров не сможет работать на хоккейных матчах.

Напомним, что Павел Комаров, будучи хоккеистом, играл за уфимский «Салават Юлаев» с 1998 по 2001 год. Он запомнился весьма крепким защитником, который при различных потасовках на льду всегда находился в первых рядах.

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