Бывший игрок «Салавата Юлаева», а ныне известный судья КХЛ найден с пробитой головой

Как сообщает «Московский комсомолец», арбитр лежал на животе на задней площадке, вся голова была в крови. К тому моменту самолет, на котором он должен был отбыть в Нижний Новгород, уже улетел.

Жена пострадавшего не понимает, почему ее мужа не искали, когда он не сел в самолет, и почему его багаж так и остался в Москве, хотя по логике он должен был улететь.

«Получается, что сумку сняли с рейса», — отметила Екатерина Комарова.

Пару дней назад судья отработал на матче КХЛ между рижским «Динамо» и омским «Авангардом». Игра завершилась неожиданным результатом (1:0 в пользу «Динамо»), но каких-то весомых претензий к работе арбитра не было. Да и вообще, на протяжении всего нынешнего сезона каких-либо громких судейских скандалов, связанных с именем Павла Комарова, не случалось.

На настоящий момент известно, что врачи уверены в невозможности получения такой травмы судьей самостоятельно при падении. Скорее всего, пострадавшему был нанесен удар тупым предметом сверху по голове. Он госпитализирован.

КХЛ уже объявила, что в ближайшие несколько месяцев Павел Комаров не сможет работать на хоккейных матчах.