«Бросай машину, вёсла доставай»: как Алиханов по улицам Калининграда «плавал»

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Ещё в субботу, 28 октября, коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы, однако днём в воскресенье многие территории всё ещё были подтоплены. По данным МЧС, за сутки в региона выпало больше трети месячной нормы осадков — 29 миллиметров. Для сравнения — при 50-ти объявляют чрезвычайную ситуацию. Сильнее всего от большой воды пострадала южная часть города. В Московском районе затопило аллею Смелых и улицу Зои Космодемьянской.

Ликвидацией последствий занимаются около 160 человек и 20 единиц техники. Коммунальщики вручную прочищают ливнёвки, разбирают завалы на ручьях и реках, а также откачивают воду из подвалов жилых домов. В некоторых районах возникли проблемы с электроснабжением, но их удаётся оперативно устранять.

Масштаб бедствия хоть и не дотянул до чрезвычайного, но заставил вмешаться в ситуацию даже главу региона. В воскресенье, 29 октября, Антона Алиханов вместе с и.о. главы комитета городского хозяйства Владимиров Машковым и представителями оперативных служб отправился по самым затопленным улицам Калининграда.

Во время прогулки по лужам выяснилось, что у городских властей нет специальной техники для ликвидации и предупреждения таких ситуаций. Алиханов удивился, но пообещал выделить средства на покупку амфибии, которая сможет прочищать русла ручьёв и рек, а также пробивать засоренные ливнёвки.

«Такая техника, безусловно, нужна. Но я был уверен, что она у города есть. Ранее Александр Ярошук к нам обращался с просьбой купить машину для очистки воды от цветения в районе стадиона, острова Канта и так далее. Теперь вот и такая техника понадобилась. Это сейчас уже нормально тут. А вчера я приезжал — было по колено воды. А то мы занимаемся ловлей блох. Нужен системный подход, ведь дожди для Калининграда — не новость», — отмечал губернатор на улице Зои Космодемьянской.