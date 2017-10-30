В Татарстане из опрокинувшегося нефтевоза вылилось около 400 литров нефти

«В 20.04 мск… поступило сообщение о том, что в результате опрокидывания “КамАЗа” с полуприцепом-цистерной, гружёной сырой нефтью, пострадал водитель грузового автомобиля “КамАЗ”, доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов», — говорится в сообщении.