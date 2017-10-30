В Татарстане из опрокинувшегося нефтевоза вылилось около 400 литров нефти
КАЗАНЬ, 29 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Нефтевоз опрокинулся в Тукаевском районе на
КАЗАНЬ, 29 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Нефтевоз опрокинулся в Тукаевском районе на
«В 20.04 мск… поступило сообщение о том, что в результате опрокидывания “КамАЗа” с
По информации МЧС, произошел разлив 400 литров нефти. Истечение нефти из цистерны прекращено, установлена деревянная заглушка. По данным экологов, проникновения нефти в грунт нет.
Размер розлива составил 3×5 метров, угрозы попадания нефти в водоёмы нет.