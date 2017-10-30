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09:30 (мск), источник: РИА Новости

В Татарстане из опрокинувшегося нефтевоза вылилось около 400 литров нефти

КАЗАНЬ, 29 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Нефтевоз опрокинулся в Тукаевском районе на северо-востоке Татарстана, разлилось около 400 литров нефти, водитель госпитализирован, сообщает региональный главк МЧС.

Источник: РИА Новости

«В 20.04 мск… поступило сообщение о том, что в результате опрокидывания “КамАЗа” с полуприцепом-цистерной, гружёной сырой нефтью, пострадал водитель грузового автомобиля “КамАЗ”, доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, произошел разлив 400 литров нефти. Истечение нефти из цистерны прекращено, установлена деревянная заглушка. По данным экологов, проникновения нефти в грунт нет.

Размер розлива составил 3×5 метров, угрозы попадания нефти в водоёмы нет.

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 В Татарстане из опрокинувшегося нефтевоза вылилось около 400 литров нефти
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