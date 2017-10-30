Chevrolet Lanos провалился в яму на Театральной площади в Ростове
Иномарка провалилась в яму на Театральной площади в
Иномарка провалилась в яму на Театральной площади в
Горожане уже вовсю обсуждают инцидент с провалившейся в яму Chevrolet Lanos, обвиняя в случившемся как работников водоканала, которые вырыли яму, так и самого водителя за невнимательность.
Известно, что вырытая коммунальщиками яма была огорожена предупредительными лентами. По словам очевидцев, машина достаточно жестко угодила в яму, в результате чего разбилось лобовое стекло.