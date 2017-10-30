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09:43 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Chevrolet Lanos провалился в яму на Театральной площади в Ростове

Иномарка провалилась в яму на Театральной площади в Ростове-на-Дону. ЧП произошло на пересечении улиц Закруткина и Нижненольной в воскресенье, 29 октября.

Источник: Аргументы и факты

Горожане уже вовсю обсуждают инцидент с провалившейся в яму Chevrolet Lanos, обвиняя в случившемся как работников водоканала, которые вырыли яму, так и самого водителя за невнимательность.

Известно, что вырытая коммунальщиками яма была огорожена предупредительными лентами. По словам очевидцев, машина достаточно жестко угодила в яму, в результате чего разбилось лобовое стекло.

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