На Дону мошенник собирал деньги на лечение девочки и тратил их на себя

По информации правоохранительных органов, 29-летний мужчина через соцсети собирал деньги на якобы больную девочку, а сам тратил пожертвования на собственные нужды.

Полицейские установили, что документы, подтверждающие болезнь девочки, оказались фиктивными. Выйти на след мошенника помог один из местных жителей, который обратился в полицию и рассказал, что его деньгами завладели мошенническим путем. Подозреваемый в мошенничестве в настоящее время задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Кроме того, полицейские проверяют причастность преступника к аналогичным махинациям.