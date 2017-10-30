На Дону мошенник собирал деньги на лечение девочки и тратил их на себя
В Ростовской области мошенник собирал деньги на «лечение» девочки и тратил их на себя.
В Ростовской области мошенник собирал деньги на «лечение» девочки и тратил их на себя.
По информации правоохранительных органов, 29-летний мужчина через соцсети собирал деньги на якобы больную девочку, а сам тратил пожертвования на собственные нужды.
Полицейские установили, что документы, подтверждающие болезнь девочки, оказались фиктивными. Выйти на след мошенника помог один из местных жителей, который обратился в полицию и рассказал, что его деньгами завладели мошенническим путем. Подозреваемый в мошенничестве в настоящее время задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Кроме того, полицейские проверяют причастность преступника к аналогичным махинациям.