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03:38 (мск), источник: ДЕЙТА

Поступок на кладбище сгубил приморца

34-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении пенсионера, посадят в тюрьму, сообщает Deita. ru.

Гражданин приехал в поселок Ливадия к родственникам. Предварительно выпив, он отправился на кладбище, чтобы привести в порядок могилу бабушки. Там он увидел, как пенсионер выкопал из земли рядом с могилой контейнер с денежными купюрами.

Пьяный хулиган отобрал у пенсионера контейнер и скрылся.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 700 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением о совершенном в отношении него грабеже в отдел полиции. Как пояснил потерпевший, таким необычным способом он хранил денежные средства, полученные от продажи недвижимости. В контейнер он также ежемесячно добавлял деньги, которые откладывал из пенсии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан. Расследование завершено.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает УМВД Приморья.

Михаил Грач.

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