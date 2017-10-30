Поступок на кладбище сгубил приморца

Гражданин приехал в поселок Ливадия к родственникам. Предварительно выпив, он отправился на кладбище, чтобы привести в порядок могилу бабушки. Там он увидел, как пенсионер выкопал из земли рядом с могилой контейнер с денежными купюрами.

Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 700 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением о совершенном в отношении него грабеже в отдел полиции. Как пояснил потерпевший, таким необычным способом он хранил денежные средства, полученные от продажи недвижимости. В контейнер он также ежемесячно добавлял деньги, которые откладывал из пенсии.