Поступок на кладбище сгубил приморца
34-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении пенсионера, посадят в тюрьму, сообщает Deita. ru.
34-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении пенсионера, посадят в тюрьму, сообщает Deita. ru.
Гражданин приехал в поселок Ливадия к родственникам. Предварительно выпив, он отправился на кладбище, чтобы привести в порядок могилу бабушки. Там он увидел, как пенсионер выкопал из земли рядом с могилой контейнер с денежными купюрами.
Пьяный хулиган отобрал у пенсионера контейнер и скрылся.
Ущерб, причиненный потерпевшему, составил около 700 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением о совершенном в отношении него грабеже в отдел полиции. Как пояснил потерпевший, таким необычным способом он хранил денежные средства, полученные от продажи недвижимости. В контейнер он также ежемесячно добавлял деньги, которые откладывал из пенсии.
В ходе
Уголовное дело направлено в суд, сообщает УМВД Приморья.
Михаил Грач.