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03:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Браконьеры пытаются выловить лососей из реки Анюй в национальном парке Хабаровского края

С нарушителями борются госинспекторы.

Браконьеров задерживают госинспекторы в национальном парке «Анюйский». Нарушители пытаются ловить лососей в реке Анюй, среднее и нижнее течение которой проходит по этой территории. Запрет на рыбалку действует с 5 октября по 1 ноября, но это не останавливает браконьеров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ФГБУ «Заповедное Приамурье».

«Филиал “Анюйский” ежегодно, в период осеннего нереста кеты, на основании Правил рыболовства на территории национального парка и правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна запрещает любительскую и рекреационную рыбалку и посещение рек Анюй, Манома», — говорится в сообщении пресс-службы.

На реках, в районах крупных нерестилищ, выставлены временные посты, на каждом из которых работает по два-три госинспектора. Они останавливают браконьеров, которые пытаются выловить и без того малочисленную рыбу. За вторую половину октября госинспекторы изъяли у нарушителей ружье, невод и двадцать рыболовных сетей. Как отмечается в сообщении «Заповедного Приамурья», в основном браконьеры проникают на особо охраняемую территорию во время пересменок госинпекторских бригад.

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