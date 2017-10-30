Браконьеры пытаются выловить лососей из реки Анюй в национальном парке Хабаровского края

Браконьеров задерживают госинспекторы в национальном парке «Анюйский». Нарушители пытаются ловить лососей в реке Анюй, среднее и нижнее течение которой проходит по этой территории. Запрет на рыбалку действует с 5 октября по 1 ноября, но это не останавливает браконьеров, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию ФГБУ «Заповедное Приамурье».

«Филиал “Анюйский” ежегодно, в период осеннего нереста кеты, на основании Правил рыболовства на территории национального парка и правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна запрещает любительскую и рекреационную рыбалку и посещение рек Анюй, Манома», — говорится в сообщении пресс-службы.