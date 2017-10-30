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04:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

Четырёх охотников вызволили из качугской тайги спасатели

Четырёх охотников, попавших в опасную ситуацию в тайге Качугского района, доставили 28 сентября 2017 года спасатели вертолётом МЧС России в Иркутск.

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди эвакуированных находился пострадавший с переломом ноги. Травму мужчина получил двумя днями ранее, когда гусеничный вездеход сломался в нескольких километрах от зимовья, и охотники пытались его починить.

В течение нескольких часов они несли друга на досках, доставленных из зимовья, и только к вечеру пятницы вернулись в зимовье и смогли вызвать спасателей с помощью спутникового телефона. Оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области принял решение о применении вертолёта с наступлением светлого времени суток.

«Следующим утром в Качугский район были отправлены двое спасателей и врачи областного центра медицины катастроф, — прокомментировал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы. — Мужчины объяснили, что находятся на северо-западе Качугского района, недалеко от устья реки Берея, и сообщили, что в трёхстах метрах от зимовья есть подходящее место для посадки вертолёта.

Прибыв на указанное место, медики оказали пострадавшему с переломом необходимую помощь, затем спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области перенесли мужчину на носилках в вертолёт. Все четверо рыбаков были доставлены в областной центр.

Спасатели отметили, что поддержка друзей спасла мужчине жизнь — они действовали быстро и правильно, спасая его и обратившись в единую дежурно-диспетчерскую службу на номер «112», после чего были скоординированы дальнейшие действия.

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