Четырёх охотников вызволили из качугской тайги спасатели
Четырёх охотников, попавших в опасную ситуацию в тайге Качугского района, доставили 28 сентября 2017 года спасатели вертолётом МЧС России в Иркутск.
Четырёх охотников, попавших в опасную ситуацию в тайге Качугского района, доставили 28 сентября 2017 года спасатели вертолётом МЧС России в Иркутск.
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В течение нескольких часов они несли друга на досках, доставленных из зимовья, и только к вечеру пятницы вернулись в зимовье и смогли вызвать спасателей с помощью спутникового телефона. Оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области принял решение о применении вертолёта с наступлением светлого времени суток.
«Следующим утром в Качугский район были отправлены двое спасателей и врачи областного центра медицины катастроф, — прокомментировал Андрей Кармаданов, начальник
Прибыв на указанное место, медики оказали пострадавшему с переломом необходимую помощь, затем спасатели
Спасатели отметили, что поддержка друзей спасла мужчине жизнь — они действовали быстро и правильно, спасая его и обратившись в единую