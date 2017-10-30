Четырёх охотников вызволили из качугской тайги спасатели

Как сообщает пресс-служба ведомства, среди эвакуированных находился пострадавший с переломом ноги. Травму мужчина получил двумя днями ранее, когда гусеничный вездеход сломался в нескольких километрах от зимовья, и охотники пытались его починить.

В течение нескольких часов они несли друга на досках, доставленных из зимовья, и только к вечеру пятницы вернулись в зимовье и смогли вызвать спасателей с помощью спутникового телефона. Оперативный дежурный центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Иркутской области принял решение о применении вертолёта с наступлением светлого времени суток.

«Следующим утром в Качугский район были отправлены двое спасателей и врачи областного центра медицины катастроф, — прокомментировал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы. — Мужчины объяснили, что находятся на северо-западе Качугского района, недалеко от устья реки Берея, и сообщили, что в трёхстах метрах от зимовья есть подходящее место для посадки вертолёта.

Прибыв на указанное место, медики оказали пострадавшему с переломом необходимую помощь, затем спасатели пожарно-спасательной службы Иркутской области перенесли мужчину на носилках в вертолёт. Все четверо рыбаков были доставлены в областной центр.