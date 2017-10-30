Две девушки пострадали в аварии во Владивостоке

Инцидент случился в темное время суток в районе дома по улице Кипарисовая, 16. Водитель автомобиля марки Subaru Impreza, парень 1996 года рождения, двигаясь со стороны улицы Коммунаров по улице Героев Тихоокеанцев в сторону улицы Олега Кошевого не справился с управлением своего транспортного средства и совершил наезд на препятствие.