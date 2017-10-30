В Амурском поселке водитель на иномарке влетел под трамвай
Фото последствий аварии появились в соцсети.
Фото последствий аварии появились в соцсети.
В воскресенье, 29 октября, днем в Амурском поселке произошло ДТП. Водитель автомобиля Hyundai, возможно, не заметил рельсовый транспорт, или надеялся проскочить перед трамваем на улице Багратиона. Результат оказался плачевным: автомобилю потребуется ремонт — замят капот и крыло с левой стороны, а трамваи встали на несколько часов.
О пострадавших не сообщается.
Фото последствии аварии появились в соцсети «ВКонтакте». Автор сообщения попросил автолюбителей учить ПДД, пропускать трамваи и не рисковать жизнью и машиной.
Обстоятельства и причины ДТП выясняются.