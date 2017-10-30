Наряд Росгвардии спас из огня четырёх бикинцев
Сотрудники вневедомственной охраны заметили пожар в частных домах.
Сотрудники вневедомственной охраны заметили пожар в частных домах.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в городе Бикин Хабаровского края в воскресенье, 29 октября, спасли из загоревшихся домов четырёх человек.
Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в
— Старший сержант Дмитрий Казанцев и сержанты Валерий Сотников и Евгений Безымянный увидели два столба дыма на улице Дзержинского, — говорит сотрудник