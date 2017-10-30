Наряд Росгвардии спас из огня четырёх бикинцев

— Старший сержант Дмитрий Казанцев и сержанты Валерий Сотников и Евгений Безымянный увидели два столба дыма на улице Дзержинского, — говорит сотрудник пресс-службы Росгвардии Владислав Шевченко. — Оказалось, что горят два рядом стоящих частных дома, патруль сообщил о ЧП оперативному дежурному и эвакуировал из домов четырёх человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка и пожилого мужчину, испытывающего затруднения в передвижении. Когда люди оказались в безопасности, патруль начал тушить огонь подручными средствами, что помешало распространению пожара на хозяйственные постройки. С ЧП окончательно справилась подоспевшие огнеборцы. Благодаря действиям Дмитрия Казанцева, Валерия Сотникова и Евгения Безымянного человеческих жертв удалось избежать.