В ГИБДД Красноярска разыскивают водителя, насмерть сбившего женщину
ДТП произошло на улице Лесопильщиков.
ДТП произошло на улице Лесопильщиков.
Дорожные полицейские Красноярска ищут виновника ДТП, в котором погибла
Вечером, около 22−23 часов, на улице Лесопильщиков, 160 под колёса машины попала женщина, примерный возраст 55 лет. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.
Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники ДПС разыскивают светлый автомобиль «Нива», на котором установлены литые диски в виде пятиконечной звезды, передняя часть авто повреждена.
Всех, кому