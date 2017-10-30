Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Две категории пенсионеров, порядок выплат которым хотят изменить
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
СМИ: журналист поведал об особенностях новых пулеметов из РФ
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
10В Пекине открылся XIX съезд Коммунистической партии Китая
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
05:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

В ГИБДД Красноярска разыскивают водителя, насмерть сбившего женщину

ДТП произошло на улице Лесопильщиков.

Дорожные полицейские Красноярска ищут виновника ДТП, в котором погибла женщина-пешеход, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Вечером, около 22−23 часов, на улице Лесопильщиков, 160 под колёса машины попала женщина, примерный возраст 55 лет. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники ДПС разыскивают светлый автомобиль «Нива», на котором установлены литые диски в виде пятиконечной звезды, передняя часть авто повреждена.

Всех, кому что-либо известно произошедшем, просят позвонить по телефонам 102, 127.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Водителя, возившего односельчан бесплатно, оштрафовали на 50 тысяч
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
«Матильда» собрала за первый уикенд около 200 млн рублей
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Школьников на едином уроке научат бороться с троллингом
В Конгрессе считают, что Трамп саботирует переговоры с КНДР
Власти Сирии продолжают считать Ракку оккупированным городом
В Британии нашествие осьминогов обеспокоило ученых
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь