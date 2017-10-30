В порту Ванино из-за шторма 80 человек застряли по пути на Сахалин

В Хабаровском крае в порту Ванино 80 пассажиров ожидают отправления парома на Сахалин. Переправа, которая связывает остров с материком, закрыта в связи с циклоном и штормом в Татарском проливе. В Холмске «зависли» 45 человек.

«Переправа закрылась в пятницу поздно вечером, все три парома пережидают непогоду в порту Ванино Хабаровского края. В Татарском проливе в настоящее время бушует шторм с северным и северо-западным ветром до 20−25 метров секунду, высота волн в море — 5,5 метров», — рассказал корреспонденту агентства «Интерфакс — Дальний Восток» источник в Сахалинском морском пароходстве.

По его словам, возобновить работу переправы планируют завтра в обед. Циклон уже принес ливни на Курилы и на юг Сахалина.

Пассажирам паромной переправы Холмс — Ванино уже не первый раз приходится ждать отправления несколько дней. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году около 70 человек так же ожидали отправления в порту Ванино.