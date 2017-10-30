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07:24 (мск), источник: ЕАН

Под Алапаевском сгорел частный дом, есть пострадавшие

Частный дом по улице Ворошилова в поселке Верхняя Синячиха сгорел минувшей ночью, сообщает МЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, о возгорании на пульт дежурного сообщили в 02:46. Огонь захватил 114 кв.м. Это баня, сарай, перекрытия, крыша, стены и пол двухэтажного дома.

В результате пожара есть пострадавшие, о их судьбе МЧС не сообщает.

Ликвидировали огонь восемь пожарных. В 03:02 огонь локализовали, в 03:22 ликвидировали открытое горение, проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 05:20.

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