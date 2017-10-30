Под Алапаевском сгорел частный дом, есть пострадавшие

По данным ведомства, о возгорании на пульт дежурного сообщили в 02:46. Огонь захватил 114 кв.м. Это баня, сарай, перекрытия, крыша, стены и пол двухэтажного дома.

В результате пожара есть пострадавшие, о их судьбе МЧС не сообщает.