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08:37 (мск), источник: dostup1.ru

Семь домов обезвожены после «потопа» на улице Шаумяна в Челябинске

Для жителей будет организован подвоз воды.

Сегодня рабочие начнут устранять повреждение на водоводе в районе улице Шаумяна в Челябинске — семь жилых домов остались без воды после сильного «потопа», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 29 октября, после обеда улицу Шаумяна в районе дома 91 начало заливать водой. Гигантская лужа разлилась от улицы Курчатова до Доватора. Причиной «потопа» стало повреждение на водоводе.

Сегодня, 30 октября, аварийные работы будут проводить сотрудники МУП ПОВВ. От водоснабжения отключены дома 91,93, 89, 83,85 и 87 по улице Шаумяна, а также дом 3 по улице Курчатова. Во дворе между домами 91 и 93 будет организован подвоз воды. Ближайшая колонка с водой находится на улице Окружная.

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