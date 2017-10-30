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06:38 (мск), источник: Вести Приморье

Около 2,5 тысяч гектаров леса горит в Приморье

За сутки в Приморье потушены пожары в Кавалеровском, Ханкайском, Чугуевском, Кировском, Красноармейском, Лесозаводском районах и Уссурийске. Общая площадь потушенных лесов составила более 360 гектаров.

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Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас в крае тушат 22 лесных пожара в семи муниципалитетах на площади около 2,5 тысяч гектаров. Девять пожаров локализовано на площади 1,6 тысяч гектаров в Кавалеровском, Тернейском, Лазовском районах и Дальнегорске. В тушении пожаров участвуют почти 400 человек, в том числе 50 парашютистов-десантников лесоохраны, спасатели краевой поисково-спасательной службы, задействовано около 70 единиц техники.

Так, спасатели Приморской поисково-спасательной службы работают в труднодоступных местах Ольгинского района, где накануне введён режим ЧС. За два дня группа спасателей потушила более трёх километров кромки огня, обследовано около 15 километров территорий, где ранее были ликвидированы возгорания.

Сейчас главная задача всех служб и руководителей муниципалитетов — не допустить перехода огня на населённые пункты. Перебрасываются дополнительные силы для охраны от огня жилых домов и хозяйственных объектов в тех районах, где наиболее высокая пожароопасность. Также увеличивается количество патрульных групп из сотрудников полиции, МЧС, лесоохраны для пресечения нарушения противопожарного режима. Только за один день выявлено около 40 нарушителей. По нескольким случаям могут быть возбуждены и уголовные дела.

Напомним, по распоряжению врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

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