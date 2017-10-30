Около 2,5 тысяч гектаров леса горит в Приморье

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Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, сейчас в крае тушат 22 лесных пожара в семи муниципалитетах на площади около 2,5 тысяч гектаров. Девять пожаров локализовано на площади 1,6 тысяч гектаров в Кавалеровском, Тернейском, Лазовском районах и Дальнегорске. В тушении пожаров участвуют почти 400 человек, в том числе 50 парашютистов-десантников лесоохраны, спасатели краевой поисково-спасательной службы, задействовано около 70 единиц техники.

Так, спасатели Приморской поисково-спасательной службы работают в труднодоступных местах Ольгинского района, где накануне введён режим ЧС. За два дня группа спасателей потушила более трёх километров кромки огня, обследовано около 15 километров территорий, где ранее были ликвидированы возгорания.

Сейчас главная задача всех служб и руководителей муниципалитетов — не допустить перехода огня на населённые пункты. Перебрасываются дополнительные силы для охраны от огня жилых домов и хозяйственных объектов в тех районах, где наиболее высокая пожароопасность. Также увеличивается количество патрульных групп из сотрудников полиции, МЧС, лесоохраны для пресечения нарушения противопожарного режима. Только за один день выявлено около 40 нарушителей. По нескольким случаям могут быть возбуждены и уголовные дела.