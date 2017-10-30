Скончалась третья пострадавшая при пожаре в доме престарелых в Иркутске

Источник: РИА "Новости"

Пожилая женщина, пострадавшая 18 октября при пожаре в частном доме-интернате для престарелых, скончалась в Иркутске. Число погибших в результате ЧП увеличилось до трех человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

«Женщина в возрасте 84 лет, доставленная в больницу после пожара в доме престарелых, скончалась в воскресенье. Причиной смерти стали тяжелые сопутствующие возрастные заболевания. В реанимации остается один человек», — сообщили в ведомстве.

Одного из пострадавших за выходные перевели в палату общей терапии, а еще одного — в хоспис.