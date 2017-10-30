Reuters: не менее шести человек погибли из-за урагана «Герварт» в Европе

Источник: AP 2017

По его данным, два человека, мужчина и женщина, скончались в Чехии под стволами рухнувших на них деревьев, еще двое погибли схожим образом в Польше. Как отмечает агентство, тысячи жителей обеих стран остались без электричества.

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Сильные наводнения унесли жизни мужчины и женщины в германских федеральной землях Нижняя Саксония и Мекленбург — Передняя Померания. Движение поездов было приостановлено из-за серьезных повреждений железнодорожных путей по многим направлениям в северной и центральной Германии.

Ранее портал Nord24 также сообщал о гибели мужчины на севере Германии, в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.