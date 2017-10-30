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06:51 (мск), источник: АиФ Иркутск

Администрация Тайшета подозревается в превышении полномочий

Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мэрии Тайшета. Как пояснили в пресс-службе СКР региона, сотрудников администрации подозревают в превышении должностных полномочий из-за незаконной выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию домов для детей-сирот.

По основной версии следствия, в 2014 году в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014−2018 годы» министерства имущества Приангарья заключило контракт со стройфирмой на возведение 60 жилых помещений в трех блок-секциях в Тайшете. Сумма контракта — более 60 млн рублей. По окончанию работ в июне прошлого года Стройнадзор выявил на объекте значительные нарушения, несоответствие проекту. Однако это не помешало мэрии выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 3-этажного дома.

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