Омский следком проводит по факту ДТП с девятью пострадавшими
Авария произошла в субботу, 28 октября.
Авария произошла в субботу, 28 октября.
Омский следком проводит по факту ДТП с девятью пострадавшими. Об этом сообщает
Авария произошла 28 октября около 17.40 на Красноярском тракте. «ГАЗель», которая ехала по маршруту № 426, опрокинулась и столкнулась с «Toyota». Согласно предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением.
Следователи проверяют ДТП на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«В ходе проверки у индивидуального предпринимателя будет проверена организация безопасности пассажирских перевозок, проведение предрейсового осмотра водителей и других мероприятий, их соответствие требованиям законодательства по обеспечению безопасности перевозок пассажиров», — передает
Напомним, что в результате ДТП до приезда скорой погиб 67-летний пассажир «ГАЗели». Также в аварии пострадали 52-летняя женщина, 36-летний мужчина и его дети: 12-летний и трёхлетний мальчики. Они доставлены в больницу.