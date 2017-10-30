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06:58 (мск), источник: АиФ Омск

Омский следком проводит по факту ДТП с девятью пострадавшими

Авария произошла в субботу, 28 октября.

Омский следком проводит по факту ДТП с девятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Авария произошла 28 октября около 17.40 на Красноярском тракте. «ГАЗель», которая ехала по маршруту № 426, опрокинулась и столкнулась с «Toyota». Согласно предварительной версии, водитель микроавтобуса не справился с управлением.

Следователи проверяют ДТП на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

«В ходе проверки у индивидуального предпринимателя будет проверена организация безопасности пассажирских перевозок, проведение предрейсового осмотра водителей и других мероприятий, их соответствие требованиям законодательства по обеспечению безопасности перевозок пассажиров», — передает пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

Напомним, что в результате ДТП до приезда скорой погиб 67-летний пассажир «ГАЗели». Также в аварии пострадали 52-летняя женщина, 36-летний мужчина и его дети: 12-летний и трёхлетний мальчики. Они доставлены в больницу.

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