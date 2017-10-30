В бывшем пионерлагере рядом с «Соснами» обрушилась стена
По предварительным данным, пострадали два человека.
По предварительным данным, пострадали два человека.
Два человека пострадали при обрушении стены заброшенного здания в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщили в
По данным краевого спасательного ведомства, обрушение произошло в 9:30 на ул. Лесная, 130. Как пояснили Newslab.ru в
Известно о двух пострадавших. Их состояние спасателям неизвестно, так как скорая помощь забрала людей еще до приезда сотрудников МЧС.