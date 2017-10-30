В бывшем пионерлагере рядом с «Соснами» обрушилась стена

Источник: РИА "Новости"

Два человека пострадали при обрушении стены заброшенного здания в Октябрьском районе Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

По данным краевого спасательного ведомства, обрушение произошло в 9:30 на ул. Лесная, 130. Как пояснили Newslab.ru в пресс-службе, рухнула деревянная стена заброшенного здания на территории бывшего пионерского лагеря. Сейчас там находится пейнтбольный клуб.