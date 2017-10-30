Красноярец с ножом напал на суши-бар в Зеленой Роще

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 31-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на красноярский суши-бар. Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе городской полиции, это произошло накануне в микрорайоне Зеленая Роща, но название заведения и его адрес правоохранители не разглашают.

Мужчина, угрожая ножом, потребовал от работницы кафе передать ему деньги из кассы. В этот момент в заведение зашел покупатель. Испугавшись, злоумышленник попытался сбежать, но к этому времени подоспел наряд полиции, который нажатием тревожной кнопки вызвала работница заведения. Налетчика задержали на месте.