Красноярец с ножом напал на суши-бар в Зеленой Роще
Теперь мужчина может на 10 лет лишиться свободы.
Теперь мужчина может на 10 лет лишиться свободы.
Сотрудники
Мужчина, угрожая ножом, потребовал от работницы кафе передать ему деньги из кассы. В этот момент в заведение зашел покупатель. Испугавшись, злоумышленник попытался сбежать, но к этому времени подоспел наряд полиции, который нажатием тревожной кнопки вызвала работница заведения. Налетчика задержали на месте.
Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.