Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
Данила Козловский опубликовал редкое фото своей возлюбленной
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
42-летняя Анджелина Джоли вышла в свет в юбке-карандаш (фото)
СМИ узнали зарплату «профессиональных майданщиков» в Киеве
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Россияне назвали минимальную планку налога на роскошь
В России исчезнет долевое строительство
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14События недели в фотографиях
08:31 (мск), источник: dostup1.ru

Пенсионер на УАЗе протаранил встречку и перила напротив ТРК «Фиеста» в Челябинске

Водитель ВАЗа госпитализирован с переломами.

Пожилой водитель УАЗа отправил на больничную койку 29-летнего челябинца и разбил металлические перила напротив ТРК «Фиекста», не уступив дорогу встречному потоку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.

Авария случилась в воскресенье, 29 октября, утром на пересечении улиц Молодогвардейцев и Солнечная. УАЗ, за рулем которого находился 76-летний пенсионер, при повороте налево не предоставил преимущества в движении встречному ВАЗ-211240. После столкновения внедорожник протаранил ограждение, повалив три пролета.

В результате ДТП пострадал 29-летний водитель ВАЗа. Мужчину госпитализировали с открытым переломом ноги и закрытым переломом ключицы. Пенсионер отделался ушибом грудной клетки и легким сотрясением.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Глава Челябинска прокомментировал коммунальную аварию в центре города
Пенсионерка погибла на пожаре в Миассе
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Не менее шести человек погибли из-за урагана в Европе
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь