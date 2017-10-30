Пенсионер на УАЗе протаранил встречку и перила напротив ТРК «Фиеста» в Челябинске
Водитель ВАЗа госпитализирован с переломами.
Водитель ВАЗа госпитализирован с переломами.
Пожилой водитель УАЗа отправил на больничную койку 29-летнего челябинца и разбил металлические перила напротив ТРК «Фиекста», не уступив дорогу встречному потоку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.
Авария случилась в воскресенье, 29 октября, утром на пересечении улиц Молодогвардейцев и Солнечная. УАЗ, за рулем которого находился 76-летний пенсионер, при повороте налево не предоставил преимущества в движении встречному ВАЗ-211240. После столкновения внедорожник протаранил ограждение, повалив три пролета.
В результате ДТП пострадал 29-летний водитель ВАЗа. Мужчину госпитализировали с открытым переломом ноги и закрытым переломом ключицы. Пенсионер отделался ушибом грудной клетки и легким сотрясением.