Хоккейный арбитр из Нижнего Новгорода найден в аэропорту Шереметьево с пробитой головой

ЧП произошло в пятницу днем. С открытой черепно-мозговой травмой Павла Комарова отправили в больницу. В КХЛ заявили о том, что Павел Комаров не сможет обслуживать хоккейные матчи в течение месяца.

Напомним, что Павел Комаров обслуживает встречи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года. Свою хоккейную карьеру он начал в Нижнем Новгороде в 1991-м году, провел в составе «Торпедо» 6 сезонов, также выступал за «Ладу» (Тольятти), «Салават Юлаев» (Уфа), СКА (Санкт-Петербург), «Сибирь» (Новосибирск), «Крылья Советов» (Москва), различные клубы Северной Америки.