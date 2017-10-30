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09:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Хоккейный арбитр из Нижнего Новгорода найден в аэропорту Шереметьево с пробитой головой

Как сообщили корреспонденту агентства «НТА-Приволжье» в правоохранительных органах, 43-летний нижегородский хоккейный судья Павел Комаров был обнаружен в автобусе на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта «Шереметьево». Арбитр возвращался в Нижний Новгород после матча в Риге.

ЧП произошло в пятницу днем. С открытой черепно-мозговой травмой Павла Комарова отправили в больницу. В КХЛ заявили о том, что Павел Комаров не сможет обслуживать хоккейные матчи в течение месяца.

Напомним, что Павел Комаров обслуживает встречи КХЛ в качестве главного судьи с 2009 года. Свою хоккейную карьеру он начал в Нижнем Новгороде в 1991-м году, провел в составе «Торпедо» 6 сезонов, также выступал за «Ладу» (Тольятти), «Салават Юлаев» (Уфа), СКА (Санкт-Петербург), «Сибирь» (Новосибирск), «Крылья Советов» (Москва), различные клубы Северной Америки.

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