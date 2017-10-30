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07:35 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске рабочий погиб из-за обрушения стены при демонтаже здания

КРАСНОЯРСК, 30 окт — РИА Новости. Скончался один из рабочих, на которых обрушилась стена здания в Красноярске, сообщила РИА Новости представитель ГСУ СК Ольга Дегидь.

Источник: РИА Новости

Утром в понедельник МЧС информировало, что в районе остановки на улице Лесная, 130 обрушилась стена деревянного здания, есть пострадавшие.

«Стена обрушилась во время демонтажа здания. Один человек погиб, второй госпитализирован», — сказала Дегидь.

На место выехала следственная группа.

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