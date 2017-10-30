Труп мужчины нашли после пожара в Северном микрорайоне Хабаровска
В настоящее время следствие проводит проверку.
В настоящее время следствие проводит проверку.
Хабаровск, 30 октября, AmurMedia.
Два человека стали жертвами пожара в частном доме на улице Колгуева в Кировском районе Хабаровска. Одного из потерпевших спасатели в ходе тушения обнаружили уже без признаков жизни. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Как уточнили в
— Возгорание произошло в одноэтажном, частном доме. В 04.17 утра по местному времени пожар локализовали, через час специалисты ликвидировали открытое горение. А в 08.00 утра огнеборцы закончили разборку и проливку конструкции. Площадь пожара составила 60 кв. метров. К тушению возгорания подключили две автоцистерны и 11 человек личного состава. В результате происшествия пострадали два человека. Один из них, к сожалению, погиб, — сообщила сотрудник
Все обстоятельства произошедшего, а также причину трагедии, предстоит выяснить следователям.
— В настоящее время специалисты устанавливают причину смерти человека. По предварительным данным, внешних признаков насильственной смерти нет. По данному факту мы проводим проверку, — уточнил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.