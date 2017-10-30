Труп мужчины нашли после пожара в Северном микрорайоне Хабаровска

Хабаровск, 30 октября, AmurMedia.

Два человека стали жертвами пожара в частном доме на улице Колгуева в Кировском районе Хабаровска. Одного из потерпевших спасатели в ходе тушения обнаружили уже без признаков жизни. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, сообщение о пожаре в Северном микрорайоне города поступило на пульт дежурного в 02.30 ночи по местному времени.

— Возгорание произошло в одноэтажном, частном доме. В 04.17 утра по местному времени пожар локализовали, через час специалисты ликвидировали открытое горение. А в 08.00 утра огнеборцы закончили разборку и проливку конструкции. Площадь пожара составила 60 кв. метров. К тушению возгорания подключили две автоцистерны и 11 человек личного состава. В результате происшествия пострадали два человека. Один из них, к сожалению, погиб, — сообщила сотрудник пресс-службы регионального ГУ МЧС Екатерина Потворова.

Все обстоятельства произошедшего, а также причину трагедии, предстоит выяснить следователям.