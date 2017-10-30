Агрессивного мужчину задержали на режимном объекте во Владивостоке
Сотрудники охраны порта по улице Босфора во Владивостоке задержали мужчину, который нанес телесные повреждения одному из работников предприятия, сообщает корреспондент «Deita. ru».
Сотрудники охраны порта по улице Босфора во Владивостоке задержали мужчину, который нанес телесные повреждения одному из работников предприятия, сообщает корреспондент «Deita. ru».
По словам 38-летнего потерпевшего, нетрезвый хулиган на автомобиле Toyota Allion совершил столкновение с припаркованной машиной, а затем попытался уехать с места происшествия.
Когда работник порта сделал ему замечание и попытался остановить, дебошир нанес мужчине телесные повреждения и уехал на свой машине. Однако скрыться хулигану не удалось, так как на проходной он был задержан сотрудниками охраны.
На место происшествия вызвали сотрудников полиции, а пострадавший в результате нападения потерпевший написал заявление о нанесенных телесных повреждениях. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.
Игорь Бегунов.