Агрессивного мужчину задержали на режимном объекте во Владивостоке

По словам 38-летнего потерпевшего, нетрезвый хулиган на автомобиле Toyota Allion совершил столкновение с припаркованной машиной, а затем попытался уехать с места происшествия.

Когда работник порта сделал ему замечание и попытался остановить, дебошир нанес мужчине телесные повреждения и уехал на свой машине. Однако скрыться хулигану не удалось, так как на проходной он был задержан сотрудниками охраны.