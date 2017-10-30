Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Назван лучший способ мыть фрукты
Трое полицейских устроили разбойное нападение в Подмосковье
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
СМИ: журналист поведал об особенностях новых пулеметов из РФ
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Таиланд прощается с королем
12Какой была Аляска, когда ее продавали
07:45 (мск), источник: ДЕЙТА

Агрессивного мужчину задержали на режимном объекте во Владивостоке

Сотрудники охраны порта по улице Босфора во Владивостоке задержали мужчину, который нанес телесные повреждения одному из работников предприятия, сообщает корреспондент «Deita. ru».

По словам 38-летнего потерпевшего, нетрезвый хулиган на автомобиле Toyota Allion совершил столкновение с припаркованной машиной, а затем попытался уехать с места происшествия.

Когда работник порта сделал ему замечание и попытался остановить, дебошир нанес мужчине телесные повреждения и уехал на свой машине. Однако скрыться хулигану не удалось, так как на проходной он был задержан сотрудниками охраны.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции, а пострадавший в результате нападения потерпевший написал заявление о нанесенных телесных повреждениях. По факту случившегося стражи порядка проводят проверку.

Игорь Бегунов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
«Матильда» собрала за первый уикенд около 200 млн рублей
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Школьников на едином уроке научат бороться с троллингом
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Reuters: не менее шести человек погибли из-за урагана в Европе
В Британии нашествие осьминогов обеспокоило ученых
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь