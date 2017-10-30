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08:23 (мск), источник: Om1.ru

Опубликован список пострадавших в столкновении маршрутки с иномаркой в Омске

После аварии в больницу доставили не только пассажиров «ГАЗели», но и пассажиров и водителя «Тойоты».

Сегодня управление ГИБДД по Омской области опубликовало полный список пострадавших в ДТП, которое случилось 28 октября на Красноярском тракте.

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Напомним, что в тот вечер водитель маршрутки № 426 врезался в «Тойоту», после чего микроавтобус улетел в кювет. Установить личности всех пострадавших и погибшего сразу не удалось, но теперь этот пробел восполнен.

Тяжёлые травмы получили два пассажира «ГАЗели» — 51-летняя женщина и 12-летний мальчик. Оба госпитализированы.

С места аварии скорая помощь увезла в больницу ещё шестерых пассажиров маршрутки (45-летнюю, двух 38-летних и 30-летнюю женщин, 36-летнего мужчину и 3-летнего мальчика), а также 25-летнюю девушку, управлявшую «Тойотой» и двух её пассажиров — 33-летних мужчину и женщину. Врачи диагностировали у всех девятерых небольшие повреждения и отпустили лечиться домой.

В аварии погиб один человек — 67-летний пассажир «ГАЗели». Мужчина скончался на месте аварии до приезда медиков.

Напомним, что в отношении 55-летнего водителя маршрутки, который устроил смертельную аварию, возбуждено уголовное дело.

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