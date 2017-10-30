Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Минобороны признало напряженной обстановку у западной границы РФ
Реакция Кремля на сообщение о рассекреченных данных о Кеннеди
В Тихом океане спасли дрейфовавших пять месяцев девушек
Обесценивание ЕС: Италия может спровоцировать девальвацию евро Являются ли референдумы в областях Ломбардия и Венето серьезной угрозой итальянской экономике?
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
СМИ узнали зарплату «профессиональных майданщиков» в Киеве
Нагрубившего украинке поляка выгнали из телестудии
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
14События недели в фотографиях
09:23 (мск), источник: АиФ Волгоград

МЧС: На Волгоградскую область надвигаются сильные дожди и шквалистый ветер

Сильные дожди и шквалистый ветер прогнозируются в Волгоградской области с 30 октября по 1 ноября.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 87% 742 мм рт. ст. 10 м/с

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, местами возможны порывы ветра до 22−27м/с. При получении информации о сильном ветре волгоградцев призывают соблюдать меры безопасности.

«При парковке авто выбирайте место вдали от деревьев, рекламных щитов. По возможности не выходите на улицу. Если непогода застала вас на открытой территории — обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции. Воздержитесь от выхода на открытые водоемы», — отметили спасатели.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Терзавший лошадь лев стал лучшей рекламой советского цирка». История манежа
СМИ: штаб Собчак обсудил три схемы выдвижения в президенты
США начинают масштабные военные учения
Минобороны: сокращение бюджета не влияет на боеспособность армии
Минздрав: в России создали индивидуальные лекарства
Опрос: менее половины россиян выступают за поддержку ДНР и ЛНР
Актер Кевин Спейси совершил каминг-аут
Не менее шести человек погибли из-за урагана в Европе
Спорт
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга «Локомотив» громит «Зенит» и закрепляется на первом месте в таблице РФПЛ
Авто
Японские автомобили: самое-самое из Токио Автосалон в Токио всегда отличался безумием. Сейчас мы расскажем про пять очень странных моделей токийского моторшоу
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь