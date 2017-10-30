МЧС: На Волгоградскую область надвигаются сильные дожди и шквалистый ветер

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МЧС, местами возможны порывы ветра до 22−27м/с. При получении информации о сильном ветре волгоградцев призывают соблюдать меры безопасности.

«При парковке авто выбирайте место вдали от деревьев, рекламных щитов. По возможности не выходите на улицу. Если непогода застала вас на открытой территории — обходите шаткие строения и слабо укреплённые конструкции. Воздержитесь от выхода на открытые водоемы», — отметили спасатели.