Водитель с 13-летним стажем насмерть сбил пенсионерку на трассе Пермь-Екатеринбург

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Subaru, мужчина 1977 года рождения, двигаясь со стороны Красноуфимска в направлении Екатеринбурга допустил наезд на женщину-пешехода 1937 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте перед близко идущим автомобилем. В результате пенсионерка от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Как уточнили в Госавтоинспекции, после наезда на пешехода водитель не справился с управлением и врезался в стелу АЗС. В результате столкновения пассажирка Subaru, женщина 1982 года рождения, получила травмы и была доставлена в ЦРБ города Нижние Серги.