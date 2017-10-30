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08:16 (мск), источник: Nakanune.ru

Водитель с 13-летним стажем насмерть сбил пенсионерку на трассе Пермь-Екатеринбург

На Среднем Урале в ДТП погибла женщина-пешеход. Авария произошла вечером 29 октября на 287 км автодороги Пермь-Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Subaru, мужчина 1977 года рождения, двигаясь со стороны Красноуфимска в направлении Екатеринбурга допустил наезд на женщину-пешехода 1937 года рождения, которая переходила дорогу в неположенном месте перед близко идущим автомобилем. В результате пенсионерка от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Как уточнили в Госавтоинспекции, после наезда на пешехода водитель не справился с управлением и врезался в стелу АЗС. В результате столкновения пассажирка Subaru, женщина 1982 года рождения, получила травмы и была доставлена в ЦРБ города Нижние Серги.

«Проведено освидетельствование, водитель Subaru трезв. Его водительский стаж — 13 лет. По факту ДТП проводится разбирательство», — добавили в ведомстве.

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