Водитель с 13-летним стажем насмерть сбил пенсионерку на трассе Пермь-Екатеринбург
На Среднем Урале в ДТП погибла
На Среднем Урале в ДТП погибла
Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, по предварительным данным, водитель автомобиля Subaru, мужчина 1977 года рождения, двигаясь со стороны Красноуфимска в направлении Екатеринбурга допустил наезд на
Как уточнили в Госавтоинспекции, после наезда на пешехода водитель не справился с управлением и врезался в стелу АЗС. В результате столкновения пассажирка Subaru, женщина 1982 года рождения, получила травмы и была доставлена в ЦРБ города Нижние Серги.
«Проведено освидетельствование, водитель Subaru трезв. Его водительский стаж — 13 лет. По факту ДТП проводится разбирательство», — добавили в ведомстве.