Подросток с длинной челкой пропал в Новосибирске
Розыск 15-летнего Даниила Ковалева объявила новосибирская полиция. Мальчик ушел из дома 28 октября, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
Розыск 15-летнего Даниила Ковалева объявила новосибирская полиция. Мальчик ушел из дома 28 октября, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
Поиском пропавшего ребенка занимается отдел полиции № 8 «Кировский». Известно, что Даниил ушел из дома, расположенного на улице Оловозаводской, около 16.30 в субботу, 28 октября.
Приметы пропавшего: на вид 15−16 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы
Всех, кто обладает
В середине августа 12-летний мальчик, проживающий на левом берегу Новосибирска, пять дней отсутствовал дома. В итоге ребенка нашли в торговом центре «Мега» и передали родителям.