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08:12 (мск), источник: VN.ru

Подросток с длинной челкой пропал в Новосибирске

Розыск 15-летнего Даниила Ковалева объявила новосибирская полиция. Мальчик ушел из дома 28 октября, и с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Поиском пропавшего ребенка занимается отдел полиции № 8 «Кировский». Известно, что Даниил ушел из дома, расположенного на улице Оловозаводской, около 16.30 в субботу, 28 октября.

Приметы пропавшего: на вид 15−16 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые, стрижка короткая с длинной челкой. Мальчик был одет в темно-серую куртку, темно-синюю кофту, черные брюки, обут в бирюзовые кроссовки с надписью «Nike».

Источник: VN.ru

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Даниила, просьба сообщить в полицию по телефонам 232−16−02, 232−15−69.

В середине августа 12-летний мальчик, проживающий на левом берегу Новосибирска, пять дней отсутствовал дома. В итоге ребенка нашли в торговом центре «Мега» и передали родителям.

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