Подросток с длинной челкой пропал в Новосибирске

Поиском пропавшего ребенка занимается отдел полиции № 8 «Кировский». Известно, что Даниил ушел из дома, расположенного на улице Оловозаводской, около 16.30 в субботу, 28 октября.

Приметы пропавшего: на вид 15−16 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, глаза зеленые, волосы темно-русые, стрижка короткая с длинной челкой. Мальчик был одет в темно-серую куртку, темно-синюю кофту, черные брюки, обут в бирюзовые кроссовки с надписью «Nike».

Источник: VN.ru

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Даниила, просьба сообщить в полицию по телефонам 232−16−02, 232−15−69.