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08:00 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ищут двух девушек из Набережных Челнов

Обе девушки пропали в начале октября. С тех пор об их местоположении ничего неизвестно.

Источник: Proufu.ru

16-летняя Элеонора Фрейберг ушла из дома в Набережных Челнах 6 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы Элеоноры: рост 170−172 см, худощавая, волосы белые обесцвеченные, глаза голубые. Была одета в светло-серый пуховик до бедра, голубые джинсы, белую футболку, на ногах светло-бежевые лофферы с ушками в виде зайца.

14-летняя Мария Земляных также покинула дом в неизвестном направлении, но уже 10 октября. Она вышла из дома около 8 часов вечера.

Приметы Марии: рост 170−172 см, худощавая, волосы темные мелированные, глаза карие. Имеет родимое пятно на спине. Была одета в кирпичного цвета пуховик до колен, синие джинсы, белую кофту с рисунком в виде сердца, на ногах серые осенние сапоги.

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