В Башкирии ищут двух девушек из Набережных Челнов

16-летняя Элеонора Фрейберг ушла из дома в Набережных Челнах 6 октября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.



Приметы Элеоноры: рост 170−172 см, худощавая, волосы белые обесцвеченные, глаза голубые. Была одета в светло-серый пуховик до бедра, голубые джинсы, белую футболку, на ногах светло-бежевые лофферы с ушками в виде зайца.



14-летняя Мария Земляных также покинула дом в неизвестном направлении, но уже 10 октября. Она вышла из дома около 8 часов вечера.



Приметы Марии: рост 170−172 см, худощавая, волосы темные мелированные, глаза карие. Имеет родимое пятно на спине. Была одета в кирпичного цвета пуховик до колен, синие джинсы, белую кофту с рисунком в виде сердца, на ногах серые осенние сапоги.