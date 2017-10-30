Трухлявое дерево упало на иномарку в Хабаровске

В субботу в Центральном районе Хабаровска на «Тойоту Камри» хабаровчанина упало дерево. Инцидент произошел, когда водитель иномарки ехал по Батарейному переулку в сторону улицы Ленинградской, сообщает портал «Губерния».

Ствол дерева оставил следы на бампере и капоте, а также, по словам мужчины, пробил веткой радиатор. Хозяин седана собирается идти в суд с иском в адрес муниципального предприятия, которое вовремя не спилило старое дерево. Оно свалилось на проезжую часть без всяких посторонних причин — сильного ветра в тот день не было.