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08:08 (мск), источник: Губерния онлайн

Трухлявое дерево упало на иномарку в Хабаровске

Автовладелец хочет добиться компенсации через суд.

Источник: Губерния онлайн

В субботу в Центральном районе Хабаровска на «Тойоту Камри» хабаровчанина упало дерево. Инцидент произошел, когда водитель иномарки ехал по Батарейному переулку в сторону улицы Ленинградской, сообщает портал «Губерния».

Ствол дерева оставил следы на бампере и капоте, а также, по словам мужчины, пробил веткой радиатор. Хозяин седана собирается идти в суд с иском в адрес муниципального предприятия, которое вовремя не спилило старое дерево. Оно свалилось на проезжую часть без всяких посторонних причин — сильного ветра в тот день не было.

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