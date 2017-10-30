70-летний водитель совершил смертельное ДТП в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау в воскресенье вечером совершено ДТП, в результате которого погиб 56-летний гражданин Узбекистана, сообщает корреспондент МИА «Казинфом».
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау в воскресенье вечером совершено ДТП, в результате которого погиб 56-летний гражданин Узбекистана, сообщает корреспондент МИА «Казинфом».
«ДТП со смертельным исходом произошло на трассе
В настоящее время назначен ряд экспертиз, начато досудебное расследование по статье 345 части 3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, по неосторожности повлекшее смерть человека», — сообщили в