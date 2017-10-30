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08:20 (мск), источник: Kazinform

70-летний водитель совершил смертельное ДТП в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау в воскресенье вечером совершено ДТП, в результате которого погиб 56-летний гражданин Узбекистана, сообщает корреспондент МИА «Казинфом».

«ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Атырау-Доссор в районе городского микрорайона «Контейнерный». Пешехода сбил 70-летний водитель, житель поселка Геолог, управлявший «Газелью».

В настоящее время назначен ряд экспертиз, начато досудебное расследование по статье 345 части 3 «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, по неосторожности повлекшее смерть человека», — сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.

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