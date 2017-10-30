Первая жертва тонкого льда появилась в Хабаровском крае
Любитель рыбалки, рискуя жизнью, вышел на лёд и провалился.
Любитель рыбалки, рискуя жизнью, вышел на лёд и провалился.
Хабаровск, 30 октября, AmurMedia.
На окраине города
Через минуту после звонка дежурная смена Хабаровского филиал Дальневосточного регионального
— Люди забывают, что лёд очень пластичен, и на него влияет множество факторов. Предсказать его поведение невозможно. 15 минут вы можете простоять, и всё будет в порядке, а ещё через 5 минут можете провалиться. Влияет на прочность льда уровень воды, ветер, пробитые лунки… Пройдёте в одну сторону, и всё будет хорошо. Но это не гарантия, что обратно на том же пути лёд не провалится. Такие случаи не являются редкостью, поэтому истосковавшихся по осенней рыбалке граждан призывают подумать о собственной безопасности и не рисковать, — комментирует врио начальника Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России Андрей Скиба.