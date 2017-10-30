Рейс «Уральских авиалиний» опоздал в Екатеринбург из-за птицы в двигателе
Причиной задержки рейса Краснодар — Екатеринбург стало столкновение самолета с птицей, сообщили в
Причиной задержки рейса Краснодар — Екатеринбург стало столкновение самолета с птицей, сообщили в
Пернатая попала в турбину двигателя при выполнении предыдущего рейса.
«В аэропорт Краснодара был направлен резервный борт», — уточнили в авиакомпании, отметив, что на этом воздушном судне в уральскую столицу прилетели 114 пассажиров. На время ожидания рейса они были обеспечены питанием и напитками, а желающие размещены в гостиницах.
Напомним, что Airbus «Уральских авиалиний» прибыл в Екатеринбург из Краснодара с опозданием на полсуток: в 08:33 понедельника вместо 20:50 воскресенья.