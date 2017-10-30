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10:29 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове водитель иномарки устроил стрельбу на дороге

Ростовские полицейские разыскивают водителя автомобиля, который открыл стрельбу по другой машине, сообщает 1Rnd.ru.

Инцидент произошел 29 октября на ул. Таганрогской.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Teana белого цвета выстрелил несколько раз в «ВАЗ-2106» и скрылся.

Как пишет портал, водители не поделили дорогу, и перебранка закончилась стрельбой. В результате происшествия никто не пострадал. Личность стрелявшего устанавливается.

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